Процентная ставка сельскохозяйственных кредитов снижена

На будущей неделе в правительстве будет утверждена программа субсидирования сельскохозяйственных кредитов и начнется сам процесс их выдачи. По сообщению «Арменпресс», на встрече с журналистами замминистра сельского хозяйства Роберт Макарян сказал, что прежде выдавались кредиты в размере не более 3 млн драмов, а сельские хозяйства получали их за 8%.

“Сейчас мы снизили процентную ставку. Крестьяне получат кредиты за 5 %, а получающие социальную помощь, приграничные общины и сельскохозяйственные кооперативы – за 3 %.”, - сказал он.

Макарян отметил, что необходимым условием для получения кредита будет предварительное обучение и регистрация., - сказал он.