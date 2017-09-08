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Процентная ставка сельскохозяйственных кредитов снижена


На будущей неделе в правительстве будет утверждена программа субсидирования сельскохозяйственных кредитов и начнется сам процесс их выдачи. По сообщению «Арменпресс», на встрече с журналистами замминистра сельского хозяйства Роберт Макарян сказал, что прежде выдавались кредиты в размере не более 3 млн драмов, а сельские хозяйства получали их за 8%.

“Сейчас мы снизили процентную ставку. Крестьяне получат кредиты за 5 %, а получающие социальную помощь, приграничные общины и сельскохозяйственные кооперативы – за 3 %.”, -   сказал он.

Макарян отметил, что необходимым условием для получения кредита будет предварительное обучение и регистрация. «В областных структурах Фонда развития сельского хозяйства будит организованы соответствующие курсы», - сказал он.

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