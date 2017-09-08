Ученые назвали семь шагов по сохранению здоровья мозга в старости

Нейрофизиологи выделили семь ключевых мер, которые может предпринять любой человек для того, чтобы обеспечить себе ясный ум и крепкую память в преклонные годы жизни, и опубликовали их в журнале Stroke, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Те же самые факторы риска, которые способствуют развитию атеросклероза, также являются причиной развития болезни Альцгеймера и прочих форм старческого слабоумия. Наши семь простых шагов позволят не только уменьшить вероятность заполучить инсульт или инфаркт, но и подобные проблемы с остротой ума и памяти", — заявил Филип Горелик (Philip Gorelick) из университета штата Мичиган в Гранд-Рапидс (США).

Проанализировав сотни научных работ, посвященных изучению и той, и другой группы проблем со здоровьем, ученые выделили семь главных факторов риска, нейтрализация которых заметно снижает вероятность развития и болезней сердца и сосудов, и старческого слабоумия.

Все они, в общем и в целом, касаются трех обозначенных выше проблем. Прежде всего, ученые рекомендуют людям следить за своим давлением и уровнем холестерина и инсулина в крови, сохранять высокий уровень физической активности на протяжении всей жизни, есть здоровую пищу и избавиться от лишнего веса, а также не притрагиваться к табаку.

Соблюдение хотя бы одного из этих семи пунктов, как отмечают ученые, снижает вероятность развития подобных проблем на 50%, и полное исполнение этих правил, по их мнению, почти полностью исключит вероятность развития болезни Альцгеймера и проблем с сердцем в раннем и пожилом возрасте.