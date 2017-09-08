Налбандян провел рабочее совещание с представителями государственных органов Армении в России

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел 7 сентября в посольстве РА в Москве рабочее совещание с представителями государственных органов Армении в России. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и по связям с общественностью МИД РА.

В ходе совещания были обсуждены шаги, направленные на углубление армяно-российских отношений, и в этом контексте – деятельность посольства и других представительств в России.

Министр ИД дал участникам совещания соответствующие поручения.