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Налбандян провел рабочее совещание с представителями государственных органов Армении в России


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел 7 сентября в посольстве РА в Москве рабочее совещание с представителями государственных органов Армении в России. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и по связям с общественностью МИД РА.

В ходе совещания были обсуждены шаги, направленные на углубление армяно-российских отношений, и в этом контексте – деятельность посольства и других представительств в России.

Министр ИД дал участникам совещания соответствующие поручения.

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