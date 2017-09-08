Си Цзиньпин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер также подчеркнул, что решение проблемы Корейского полуострова может быть найдено только посредством диалога и консультаций. Он также выразил надежду на то, что Франция, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, сыграет конструктивную роль в смягчении обстановки.

Макрон, в свою очередь, заверил, что Франция прилагает все силы для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и придает важное значение роли, которую играет Китай в урегулировании проблемы Корейского полуострова.

Ранее китайский лидер провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, с которыми также обменялся мнениями по ситуации на Корейском полуострое.