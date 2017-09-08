В Армении увеличился спрос на виноград

По состоянию на 8 сентября в стране заготовлено 35 000 тонн плодов и овощей, что на 3 000 тонн больше прошлого года. На 8 сентября из страны экспортировано 78 000 тонн. Основная часть, 74 000 тонн, вывезено в Россию, 350 тонн в – Грузию.

По сообщению «Арменпресс» об этом на встрече с журналистами заявил замминистра сельского хозяйства РА Роберт Макарян, добавив, что поставки продолжаются. «Сейчас мы готовимся к сдаче винограда, переработчики готовы закупить до 140 000 тонн», - сказал он.

По его словам, спрос на виноград в этом году большой и закупочные цены зависят не только от спроса, но и качества. «Уже сдано 1 400 тонн по средней цене в 130 драмов. Три компании уже начали закупку».

Замминистра отметил, что есть еще долг за прошлый год в размере 84,3 млн драмов., - сказал он, добавив, что процесс закупок проходит без эксцессов, а за очередями будет установлен контроль.