В ПА ОБСЕ состоится обсуждение по вопросу проблемы Нагорного Карабаха

В ходе ближайших сессий Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоятся обсуждения на тему Карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на АПА, об этом в ходе своего визита в Баку сообщила председатель ПА ОБСЕ Кристин Мутонен.

“Парламентская ассамблея – специфическая площадка, где обсуждаются конфликты, в частности те, которые находятся на территории ОБСЕ. У ОБСЕ есть специальный представитель по вопросам Южного Кавказа, через которого организация держит конфликт в центре своего внимания”, - сказала Мутонен,