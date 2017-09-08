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В ПА ОБСЕ состоится обсуждение по вопросу проблемы Нагорного Карабаха


В ходе ближайших сессий Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоятся обсуждения на тему Карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на АПА, об этом в ходе своего визита в Баку сообщила председатель ПА ОБСЕ Кристин Мутонен.

“Парламентская ассамблея – специфическая площадка, где обсуждаются конфликты, в частности те, которые находятся на территории ОБСЕ. У ОБСЕ есть специальный представитель по вопросам Южного Кавказа, через которого организация держит конфликт в центре своего внимания”, - сказала Мутонен,

Отвечая на вопрос, посетит ли она линию соприкосновения НК, Мутонен сообщила, что это может произойти во время ее следующего визита.

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