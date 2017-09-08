Премьер-министр Армении обсудил с российской делегацией вопросы дальнейшего развития взаимодействия в сфере промышленности

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с первым заместителем Министра промышленности и торговли Россиийской Федерации Глебом Никитиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил важность дальнейшего развития армяно-российского взаимодействия в сфере промышленности и подчеркнул, что видит для этого реальные большие перспективы.

«Несмотря на то, что российский капитал имеет большую вовлеченность и представленность в Армении, убежден, что армянский рынок пока недооценен для российских компаний, особенно в плане выхода на рынки третьих стран: Ирана, Европейского союза. Этому могут существенно способствовать свободная экономическая зона в Мегри, действующая с ЕС система GSP+ и другие факторы», - отметил премьер-министр.

Глеб Никитин коснулся итогов переговоров с армянскими партнерами, в том числе с представителями частного сектора и оценил их как результативные и конструктивные. По словам первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, российская сторона видит широкие возможности в деле реализации инвестиционных программ в Армении и придает важное значение использованию возможностей системы GSP+ и приграничной с Ираном свободной экономической зоны российскими компаниями.

«Нам интересны имеющиеся в Армении возможности, и в этом плане мы видим широкие перспективы. У нас есть большой потенциал развития в сферах радиоэлектроники, машиностроения, производства сельхозпродуктов, в различных отраслях промышленности. Уверен, что двустороннее сотрудничество в сфере промышленности может выйти на новый уровень», - сказал Глеб Никитин, отметив важность реализации конкретных программ в направлении экспорта.

В этом плане премьер-министр Карапетян выразил убежденность, что Армения может удовлетворить заинтересованность российской стороны, учитывая также преимущества и возможности нашей страны в различных сферах. По словам главы правительства, Армения может стать хорошей площадкой для выхода российского капитала на крупные международные рынки.

Карен Карапетян подчеркнул также необходимость развития сотрудничества армяно-российских инвестиционных фондов и отметил, что у правительства Армении есть ряд интересных инвестиционных программ, которые могут быть реализованы в том числе совместными усилиями.

Глава правительства подчеркнул, что видит большие возможности сотрудничества также в сферах транспорта, авиации, фармацевтики, туризма, гостиничного бизнеса, информационных технологий и акцентировал успехи армянских компаний в сфере ИТ.

«У нас есть организации, дочерние компании которых действуют в Силиконовой долине, а не наоборот», - отметил премьер-министр.

В ходе встречи собеседники отметили также важность намеченного к проведению в Ереване в октябре текущего года армяно-российского промышленного форума, в рамках которого планируется подписание ряда двусторонних соглашений.