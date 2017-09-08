Бурджанадзе дала показания против Саакашвили

Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе дала показания против третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Бурджанадзе допросили в Тбилисском городском суде качестве свидетеля. Саакашвили предъявлены обвинения по статьям "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия" и "организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц", что карается лишением свободы на срок от 7 до 9 лет.

"Я встретилась с Валерием Гелашвили сразу после того, как случился этот факт, и когда его практически перевели в больницу, было совершенно ясно, что он не был избит в обычной обстановке и что это была спецоперация. У меня был разговор об этом и с Саакашвили, который не опроверг этого. Он не говорил, что он давал поручения, но он был в курсе и даже задал мне встречный вопрос: "Разве, его не следовало бить?". Саакашвили был в курсе, без Саакашвили никто бы не избил депутата", — сказала Бурджанадзе журналистам.

В сентябре 2016 года по делу Гелашвили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы приговорили экс-главу МВД Грузии Вано Мерабишвили.