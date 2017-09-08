Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра
Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Тихоокеанский центр предупреждения цунами на своей официальной странице в Twitter.
"Волны, зафиксированные у берегов Мексики, достигают одного метра", - говорится в сообщении.
Ранее Тихоокеанский центр предупреждения цунами отмечал, что максимальная высота волн у побережья Мексики дошла до отметки в 0,7 метров.
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