Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Тихоокеанский центр предупреждения цунами на своей официальной странице в Twitter.

"Волны, зафиксированные у берегов Мексики, достигают одного метра", - говорится в сообщении.

Ранее Тихоокеанский центр предупреждения цунами отмечал, что максимальная высота волн у побережья Мексики дошла до отметки в 0,7 метров.





