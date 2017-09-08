Минимум шесть человек стали жертвами землетрясения в Мексике и Гватемале

По меньшей мере шесть человек стали жертвами землетрясения в Мексике и Гватемале магнитудой 8,1. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным губернатора штата Чьяпас Мануэла Веласко, три человека погибли в городе Сан-Кристобаль. В частности, две женщины скончались при обрушении стены дома. Губернатор призвал людей, проживающих близко к побережью, покинуть свои дома на ближайшее время.

"Ущерб нанесен больницам, где отсутствует электричество. Ущерб нанесен домам, школам, больницам", - добавил губернатор.

Согласно заявлению губернатора штата Табаско Артуро Нуньеса, в этом штате погибли два ребенка. Один из них скончался при обрушении стены дома, а другой - из-за отключения аппарата искусственной вентиляции легких в больнице, которая оказалась обесточена в результате удара стихии.

Кроме того, по словам президента Гватемалы Джимми Моралеса, еще один человек скончался в ходе землетрясения в департаменте Сан-Маркос близ границы с Мексикой, но он не уточнил, при каких обстоятельствах.

Агентство отмечает, что землетрясение оказалось настолько мощным, что колебания чувствовались даже в Мехико, расположенном в более чем 1 тыс. км от его эпицентра. Многие жители города, проснувшиеся посреди ночи из-за него, выбегали на улицы. В некоторых районах города наблюдаются проблемы с электричеством.