ООН выделила $7 млн на оказание помощи беженцам из Мьянмы, прибывшим в Бангладеш

ООН выделила в четверг $7 млн на оказание срочной помощи беженцам из штата Ракхайн в Мьянме, где в последние недели идут столкновения между силами безопасности и вооруженными формированиями народности рохинджа. Средства пойдут на улучшение условий проживания десятков тысяч вынужденных переселенцев, укрывшихся на территории Бангладеш, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эти средства помогут гуманитарным партнерам незамедлительно расширить операции, в том числе предоставить укрытие, продовольствие, медицинский уход тем, кто отчаянно нуждается в нашей помощи, в особенности женщинам и девочкам", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По данным УКГВ, за две недели границу с Бангладеш пересекли более 160 тыс. жителей штата Ракхайн.

AP Photo / Bernat Armangue