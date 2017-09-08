Максимальная высота волн при цунами у побережья Мексики достигла 0,7 метра

Максимальная высота волн при цунами после землетрясения у побережья Мексики достигла 0,7 метра. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами в Twitter.

"Подтверждено цунами в Мексике, на данный момент самые высокие волны достигают 0,7 метра", — говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что у берегов Мексики возможно возникновение волн высотой более 3 метров.

Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.

Не менее двух человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в ночь на пятницу у берегов Мексики. Об этом сообщило агентство Reutersсо ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

По информации агентства, жертвами стихии стали жители штата Чьяпас, расположенного на юге страны.





