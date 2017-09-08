Американский сенатор предложил ввести санкции в отношении должностных лиц Азербайджана

Американский сенатор Дик Дурбин предложил ввести санкции в отношении ряда должностных лиц Азербайджана. Свое предложение сенатор внес на сегодняшнем заседании комиссии по ассигнованиям Сената США, в ходе которого обсуждались программы внешних ассигнований США на 2018 год. Предложение сенатора было внесено в решение комиссии.

Как передает «Арменпрес», по данным азербайджанской службы радио “Свобода”, санкции предполагают, в первую очередь, ограничение в праве въезда в США для тех должностных лиц, которые связаны с незаконным арестом директора информационного агентства “Туран” Мехмана Алиева.

Напомним, что журналист арестован по подозрению в уклонении от выплаты налогов. Мехману Алиеву грозит лишение свободы сроком на 7 лет.