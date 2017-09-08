Полотно “Христофор Колумб” будет представлено на выставке, посвященной Айвазовскому

На выставке, посвященной 200-летию Ованеса Айвазовского, в ряду многочисленных полотен, будет представлена также произведение художника “Христофор Колумб”. Выставка, под названием “Арарум” (“Создание”) пройдет с 15 сентября по 15 января в Национальной художественной галерее Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе связей с общественностью Национальной художественной галереи Армении, вышеназванное полотно впервые было представлено в 1881 году в Лондоне.

Драматические конфликты человека с природой являются одной из ключевых тем произведений Айвазовского. На полотне завершенном в 1880-м году полотне “Христофор Колумб”представлена борьба испанского мореплавателя с природным бедствием. Колумб, в надежде спастись, ухватился за мачту, а освещающая его путь луна подсказывает, что буря уже улеглась.

Воодушевленный образом знаменитого путешественника, Айвазовский в 1879 году посетил его родную Геную. В дальнейшем, в ходе своего путешествия по Америке, Айвазовский создал еще несколько посвященных Колумбу работ.

Полотно было приобретено в 1957 году, из коллекции Абраама Джиджяна (Франция).