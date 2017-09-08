Предложенная США резолюция СБ ООН допускает смягчение санкций против КНДР

Подготовленный США проект резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР грозит Пхеньяну "дальнейшими существенными мерами" в случае проведения страной новых ракетных или ядерных испытаний. При этом документ, с копией которого удалось ознакомиться ТАСС, предусматривает и возможность смягчения, приостановки или снятия рестрикций в случае, если КНДР прислушается к требованиям международного сообщества и откажется от разработки ядерного оружия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщалось ранее, проект резолюции предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Так, документ запрещает поставки нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. В тексте прописаны и другие меры. Впервые в черный список предлагается включить лидера КНДР Ким Чен Ына, а также членов правительства страны и Трудовой партии Кореи.

Проект резолюции был представлен на этой неделе, и американская сторона рассчитывает вынести его на голосование в следующий понедельник, 11 сентября.