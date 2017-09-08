Культурное сотрудничество Еревана и Санкт-Петербурга продолжит укрепляться и расширяться

В рамках проводимых с 6 по 8 сентября дней Еревана в Санкт-Петербурге, была организована встреча-обсуждение при участии лиц, ответственных за культурную политику двух городов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связей с общественностью мэрии Еревана.

Начальник управления по культуре мэрии Еревана Рубен Ованнисян особо подчеркнул необходимость расширения программ сотрудничеств между культурными центрами Еревана и Санкт-Петербурга, организации совместных мероприятий и организации взаимных визитов талантливых детей. Представив петербуржским коллегам программы, осуществляемые в культурных центрах Еревана, Рубен Ованнисян отметил, что в последние годы проводятся последовательные работы по улучшению условий помещений культурных центров и приобретению музыкальных инструментов.

Председатель комитета культуры правительства Санкт-Петербурга Константин Сухенко в свою очередь подчернул важность укрепления и расширения двусторонних связей, заметив, что проведение на высоком уровне дней Еревана в Санкт-Петербурге и дней Санкт-Петербурга в Ереване, в рамках которых большая роль была отведена культурной составляющей, является свидетельством тесного культурного сотрудничества между двумя городами.