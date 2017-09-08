Российская авиация в районе города Дейр-эз-Зор уничтожила командный пункт, узел связи и четырех влиятельных полевых командиров, в числе которых - "министр" войны" Гулмурод Халимов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В результате точного авиаудара российской авиации в районе города Дейр-эз-Зор уничтожен командный пункт, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ)", - сообщает пресс-служба.



Халимов - бывший командир ОМОН МВД Таджикистана. По данным военного ведомства, в мае 2015 года вместе с шестью подчиненными он примкнул к ИГ. После ликвидации Абу Умара Аш-Шишани занял пост военного министра ИГ. В сентябре СМИ сообщало о назначении Халимова халифом (преемником) лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади.



