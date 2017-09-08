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Юные борцы вольного стиля начали борьбу на первенстве мира


Юные спортсмены-вольники начали борьбу на первенстве мира.

Как сообщает «Арменпресс»,  из армянской сборной  в борьбу вступают четверо: противником Геника Асатряна в категории 50 кг на квалификационном этапе будет казахстанец Акбар Курбанов. В категории 58 кг Сероб Серобян на квалификационном этапе померяется силами с Талгатом Тынчтыкбековым. В категории 63 кг Давид Геворгян в 1/8 заключительного тура встретится с грузинским спортсменом Багратом Гагнидзе. В категории 85 кг Камо Акобджанян на квалификационном этапе встретится с представителем Греции Стилианосом Стаматисом.

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