Юные шахматисты продолжают выступление на первенстве Европы

В румынском городе Мамая состоялся второй тур юношеского первенства Европы по шахматам.

По сообщению «Арменпресс», наши спортсмены одержали 22 победы, 6 свели вничью и проиграли 7 партий. Во втором туре среди победителей Беник Агасаров и Гагик Навоян (мальчики 8 лет), Роберт Пилипосян (10 лет), Эдуард Акопян (14 лет), Арам Акопян (16 лет), Константин Яйлоян (18 лет), Мариам Мкртчян (девочки 14 лет) и Сона Асатрян (18 лет).

Первые победы одержали международные мастера Айк Мартиросян и Шант Саргсян.