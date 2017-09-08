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Юные шахматисты продолжают выступление на первенстве Европы


В румынском городе Мамая состоялся второй тур юношеского первенства Европы по шахматам.

По сообщению «Арменпресс»наши спортсмены одержали 22 победы, 6 свели вничью и проиграли 7 партий. Во втором туре среди победителей Беник Агасаров и Гагик Навоян (мальчики 8 лет), Роберт Пилипосян (10 лет), Эдуард Акопян (14 лет), Арам Акопян (16 лет), Константин Яйлоян (18 лет), Мариам Мкртчян (девочки 14 лет)  и Сона Асатрян (18 лет).

 Первые победы одержали международные мастера Айк Мартиросян и Шант Саргсян.

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