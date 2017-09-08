Сурен Караян принял первого заместителя министра промышленности и торговли России

Министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян 7 сентября принял делегацию во главе с первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Глебом Никитиным.

Сурен Караян и Глеб Никитин обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере промышленности.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью министерства экономразвития и инвестиций РА, Глеб Никитин подчеркнул, что сотрудничество с армянской стороной является их приоритетным направлением.

Стороны обратились к реализации договоренностей, достигнутых в вопросе обеспечения сельхозтехникой.

Министр Караян отметил, что сотрудничество особенно продуктивно в сфере радиоэлектроники и нужно продолжать в этом направлении.

Сурен Караян и Глеб Никитин обсудили сотрудничество в сфере легкой промышленности. Глеб Никитин отметил, что в этой сфере продуктивно создание совместных предприятий и экспорт в третьи страны. Стороны договорились обсудить пути практической реализации.

Министр С. Караян представил также возможности свободной экономической зоны “Мегри”.

Стороны обсудили также важность совместного экспорта в третьи страны.

Во время встречи Сурен Караян, Глеб Никитин и Председатель Совета армян России Ара Абраамян обсудили вопросы организации и проведения в октябре в Ереване третьего международного форума евразийского сотрудничества, уточнили его регламент.