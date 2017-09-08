Тарон Маргарян присутствовал на гала-концерте Дней Еревана в Санкт-Петербурге

Мэр Еревана Тарон Маргарян, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, члены правительства северной столицы и ереванской делегации присутствовали на гала-концерте в концертном зале «Капелла», организованном в рамках дней Еревана. Выступили джаз-квинтет Ваагна Айрапетяна, дудукист Норайр Калашян и хор «Овер».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на концерте под названием «Ереванские эскизы» прозвучали известные джазовые композиции, в том числе по мотивам армянского джаза. Хор «Овер» выступил с исполнениями хоровых произведений авторов от Комитаса до современных.

Все исполнения были встречены слушателями бурными овациями.