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Тарон Маргарян присутствовал на гала-концерте Дней Еревана в Санкт-Петербурге


Мэр Еревана Тарон Маргарян, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, члены правительства северной столицы и ереванской делегации присутствовали на гала-концерте в концертном зале «Капелла», организованном в  рамках  дней Еревана. Выступили джаз-квинтет Ваагна Айрапетяна, дудукист Норайр Калашян и хор «Овер».

 Как сообщили  «Арменпресс»   в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на концерте под названием «Ереванские эскизы» прозвучали известные джазовые композиции, в том числе по мотивам армянского джаза. Хор «Овер» выступил с исполнениями хоровых произведений авторов от Комитаса до современных.

Все исполнения были встречены слушателями бурными овациями.

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