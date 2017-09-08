Пять экс-президентов США запустили кампанию по сбору средств для организаций, помогающих пострадавшим от урагана "Харви". Соответствующее заявление распространили в четверг представители бывшего главы государства Барака Обамы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно тексту, экс-лидеры "обращаются к своим согражданам и друзьям по всему миру с просьбой поддержать" усилия по ликвидации последствий "Харви". Сбор средств будет идти в интернете. Кроме того, объявления об этом прозвучат и в телеэфире. Перечисленные деньги могут пойти на помощь не только пострадавшим от "Харви", но также и тем, кто ощутил на себе удар нового урагана "Ирма".

AP Photo/Gerald Herbert



