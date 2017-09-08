Конгресс США принял предложение Валадао о содействии разминированию территории Арцаха

Палата представителей США 7 сентября приняла предложение конгрессмена Дэвида Валадао, предлагающее в 2018 фискальном году содействие НПО HALO Trust, занимающемуся разминированием территории Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комиссии Ай Дата в США.

Предложение Валадао включено в программу выделения помощи в 2018 фискальном году, являющейся частью более объемлющей резолюции H.R. 3354, которая будет вынесена на голосование 8 сентября.

«Печальный факт, что семьи в Нагорном Карабахе живут под каждодневной опасностью подрыва на минах. Я настроен оптимистично, и надеюсь, что при выделении предусмотренных предложением денег до 2020 г., регион будет разминирован и люди смогут жить спокойно, без страха подорваться на установленных минах», - сказал он перед принятием предложения.

Принятию предложения содействовали также конгрессмены Эд Ройс, Адам Шифф, Френк Паллоне и Джеки Спайер. «Содействие, оказанное Соединенными Штатами работам по разминированию территории Нагорного Карабаха существенно помогло НПО HALO Trust разминировать, начиная с 2000 г., территорию от мин и других взрывоопасных предметов. Это содействие поможет HALO Trust до 2020 г. завершить это важное начинание», - отметил Паллоне.

Валадао - член комиссии по ассигнованиям Конгресса США. Он представляет 21-й избирателььный округ Калифорнии, включающий долину Сан Хоакино, где живут тысячи армян. Конгрессмен Валадао многие годы способствует выделению финансовых средств для разминирования территории Арцаха. С 2006 г. HALO Trust по всему миру ликвидировало 8733 противопехотных и 2584 противотанковых мин, 12423 кассетных бомб, 180858 единиц оружия и 48572 иных взрывоопасных предметов.