МО РА положительно относится к предложению фракции «Елк» об освобождении военнослужащих от налога на имущество

МО РА положительно относится к предложению фракции «Елк», выступившей с законодательной инициативой об освобождении контрактных военнослужащих от налога на имущество.

В ответ на письменный запрос «Арменпресс», руководитель аппарата МО Гарник Айрапетян ответил следующее: «МО РА положительно относится к этой инициативе, направленной на улучшение социального состояния контрактников и повышению привлекательности воинской службы».

Одновременно сообщаем, что внесение изменений в закон РА «О налоге на имущество» предусмотрено проектом «Стратегия социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, военных инвалидов, членов семей военнослужащих, умерших (погибших), пропавших без вести».

Фракция «Елк» НС представила проект, который предлагает освобождать от налога на имущество всех граждан, несущих воинскую службу в рядах ВС и других войсках. В проекте указывается, что, согласно второй части статьи 15 закона РА «О налоге на имущество», от его уплаты освобождаются только граждане, несущие обязательную срочную службу, т. е. его действие не распространяется на военнослужащих-контрактников, в том числе служащих офицерского состава, находящихся в рядах ВС 20 и более лет и продолжающих службу по контракту, что способствует текучести состава Вооруженных сил Армении.