Правительство Армении разрабатывает новую стратегию инновационной политики

Правительство Армении начало разработку новой стратегии инновационной политики, которая четко обозначит проблемы и вызовы, цели, которые следует достичь. В стратегию включен также план действий с указанием ресурсов, путей их использования.

В беседе с «Арменпресс» заместитель министра экономразвития и инвестиций Эмиль Тарасян, во-первых, отметил, что в мире происходит очень быстрая смена технологий, что предполагает также изменение систем и методов решения вопросов, почему и появилась необходимость в разработке четкого плана действий.

В обоснование своих слов замминистра представил ряд прогнозов международного форума в Давосе. Так, предполагается, что в 2025 г. большинство людей будет носить одежду, соединенную с интернетом. 90% человечества получат возможность получения и хранения неограниченной бесплатной информации. Наша жизнь полностью станет виртуальной. Будут созданы первые имплантированные смартфоны, роботы-фармацевты, предметы потребления будут распечатывать на принтерах, 10% автомобилей станут беспилотниками и т.д.

«В свете всего этого понятно, что у нас, как правительства, есть много работы. Мы должны достичь того, чтобы наше общество не только использовало эти достижения, но и производило их. Да, мы амбициозны. Но иначе мы не сможем обеспечить прогресс”, - подчеркнул Эмиль Тарасян.

Правительство должно иметь четкое стратегическое видение проблемы. “Мы начали разработку стратегии инновационной политики. У нас есть международная поддержка. ЕС обещает финансовое содействие. Экспертное содействие окажут как местные, так и международные организации, а работы будут проводиться при участии государственного и частного секторов. Это будет объемлющая стратегия, которая будет в основе и “цифровой Армении”, и индустриальной стратегии” – подчеркнул Э. Тарасян.

До конца года будет сделан анализ ситуации, до марта-апреля следующего года – мы будем иметь стратегию с утвержденным планом действий и приступим к ее реализации.

Замминистра экономразвития и инвестиций подчеркнул, что для Армении первостепенно улучшение показателей по всем индексам глобальной инновации, поскольку они включают почти все сферы экономики, и общество очень быстро заметит эти изменения.