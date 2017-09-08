При раскопках в гробнице и монастыре св. Стефана в Вачаре обнаружены уникальные предметы 5-6 веков

При раскопках на участке Вачар с. Цмакаох Мартакертского района Арцаха гробницы и монастыря св. Стефана обнаружены уникальные предметы 5-6 вв. – крылатый крест, более 30 хачкаров 12-13 вв., множество лапидарных надписей.

Руководитель Арцахской археологической экспедиции Гамлет Петросян сказал в беседе с «Арменпресс», что гробница св. Стефана, построенная при царе Вачагане Благочестивом, важный памятник культуры.

- сказал он и добавил, что это здесь первые раскопки. « Я три года говорю об их важности. Раскопки финансирует москвич Самвел Григорян.- добавил археолог.