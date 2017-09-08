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При раскопках в гробнице и монастыре св. Стефана в Вачаре обнаружены уникальные предметы 5-6 веков


При раскопках на участке Вачар с. Цмакаох Мартакертского района Арцаха гробницы и монастыря св. Стефана обнаружены уникальные предметы 5-6 вв. – крылатый крест, более 30 хачкаров 12-13 вв., множество лапидарных надписей.

Руководитель Арцахской археологической экспедиции Гамлет Петросян сказал в беседе с «Арменпресс»,  что гробница св. Стефана, построенная при царе Вачагане Благочестивом, важный памятник культуры.

«О монастыре и гробнице св. Стефане у нас нет ни одного письменного свидетельства, о нем наши историки ничего не говорят. Единственные сведения мы можем получить из местных лапидарных надписей», - сказал он и добавил, что  это здесь первые раскопки.  « Я три года говорю об их важности. Раскопки финансирует москвич Самвел Григорян. «Мы получили важный материал раннехристианского периода и его научную ценность еще предстоит осмыслить», - добавил археолог.

 

 



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