При раскопках в «белом городе» Арцаха найдены детали золотых украшений

Во время раскопок, длившихся 40 дней, в г. Тигранакерте Арцаха найдены фрагменты золотых украшений. Руководитель археологической экспедиции Гамлет Петросян в беседе с «Арменпресс» сообщил, что пока непонятно, какие это украшения. «В этом сезоне мы нашли множество железных изделий – ножи, наконечники копий, части ножниц, сотни глазурованной и украшенной посуды», добавив, что материал Тигранакерта очень богат – на уровне столицы.

Г. Петросян сказал также, что по таким обрывочным раскопкам трудно составить целостное представление о городе. «Стены города тянутся на сотни метров, раскапывая по 15 м в год, мы не получим целостной картины. Спасибо правительству Арцаха, что помогает нам. Если мы не раскопаем город за два-три года, здесь будут одни кучи земли. Каждый год перед началом сезона мы десять дней очищаем уже раскопанное».

Сезон раскопок в этом году начался 8 июля. Проводились они как на территории цитадели, так и на раннехристианской площади, где обнаружены остатки различных строений. Правительство Арцаха выделило экспедиции 17 млн драмов.

Раскопки города начались в 2006 г. Обнаружены остатки цитадели, множества раннехристианских строений, базиличной церкви. Исследованы также прилегающие окрестности. Раскопки свидетельствуют, что основанный Тиграном Великим еще до Р.Хр. город строился по единому плану и был населен до 14 века. Город был построен из белого известняка и утопал в садах.