Министр образования и науки РА Левон Мкртчян принял заместителя постоянного представителя Программы развития ООН (UNDP) Дмитрия Марияса. На встрече обсуждались программы, реализуемые в Армении при содействии ООН в сфере образования и науки.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и информации, министр Л. Мкртчян представил гостю основные направления государственной политики в сфере образования и науки, предусмотренные Государственной программой развития образования.

Министр подчеркнул, что процесс структурных реформ в целом уже завершен и теперь работа идет над улучшением содержания образования и системы управления. Миссия образования не только передача знаний, но и передача и формирование ценностей. В этом плане, с учетом наличия в регионе единого рынка, Л. Мкртчян предложил рассмотреть вопрос создания единого образовательного пространства с едиными критериями, добавив, что ООН может оказать важное содействие в этом вопросе.

Дмитрий Марияс, в свою очередь, отметил, что образование важное звено в сотрудничестве с другими сферами. Он выразил готовность продолжать сотрудничество. Стороны в рабочем порядке обсудили также ряд других вопросов.