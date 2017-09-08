В Джрвеже будет создан инженерный город

Правительство Армении рассматривает идею создания инженерного города. Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель министра экономического развития и инвестиций РА Эмиль Тарасян, выразив надежду, что скоро начнется претворение идеи в жизнь.

«Речь об инженерном городе Джрвежа. Уже определена площадка, решаются вопросы отвода территории. Это будет экокомплекс армянских стартапов. Уже есть 17 организаций, которые готовы создать этот коттеджный город. Они будут иметь здесь свои филиалы”, - сказал Тарасян.

Он добавил, что там будут административное здание инкубатора и те стартап-организации, которые займутся инжинирингом, но не обладают достаточными средствами для постройки собственных площадей. Они смогут взять их здесь в наем”,- уточнил замминистра.

Эмиль Тарасян сказал, что это совместный проект государства и частного сектора в равных долях. Частный сектор представляет National Instruments.

В создаваемом инженерном городе будет располагаться также торговый центр Philip Moris. Тарасян добавил, что это хорошая возможность для предприятий создать совместное производство. Для Армении очень важно создание такого центра и выход с продукцией на мировой рынок.