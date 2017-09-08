Европейские индексы - 07-09-17

МОСКВА, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.67% и составил 12296.63 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 5114.62 пункта, британский FTSE вырос на 0.58% и составил 7396.98 пункта, российский MICEX снизился на 0.22% и составил 2010.17 пункта, а RTSI вырос на 0.65% и составил 1114.43 пункта.