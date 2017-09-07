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ГУГА Армении проведет переговоры с авиакомпанией «Люфтганза»


Начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении Сергей Аветисян в Гамбурге проведет переговоры с дирекцией авиакомпании «Люфтганза». Как сообщает Арменпресс, решение премьер-министра о командировании Аветисяна размещено на сайте правительства.

Визит Аветисяна в Гамбург состоится 14-16 сентября

 



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