В рамках программы «Дни Еревана в Санкт-Петербурге» состоялся круглый стол по вопросам сферы здравоохранения

В рамках проводимых с 6-го по 8-е сентября Дней Еревана в Санкт-Петербурге был организован круглый стол с участием ответственных лиц сферы здравоохранения двух городов. Начальник управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана Камсар Бабинян представив приоритеты системы здравоохранения Еревана и реализуемые в сфере программы, отметил, что в последние годы ведется последовательная работа по улучшению условий муниципальных медицинских учреждений.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, подчеркнув важность предоставления качественной медицинской помощи жителям, Камсар Бабинян сообщил петербургским коллегам, что в Ереване ведется конкретная политика с целью оснащения медучреждения современным медицинским оборудованием.

Придав важность развитию системы здравоохранения, представители Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в свою очередь отметили, что для предоставления качественных услуг важно применение новых технологий и оснащение медицинских учреждений современным оборудованием. Стороны договорились об углублении взаимодействия и обмена опытом в рамках программы сотрудничества двух городов.

Прибывшие в северную столицу РФ в составе ереванской делегации руководители медицинских центров «Григор Нарекаци», «Сурб Аствацамайр», Противотуберкулезного диспансера, ЗАО «Поликлиника №15», а также главный акушер-гинеколог Еревана посетили городскую станцию скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга, детские городские больницы №19 и №1, а также поликлинику Московского района и Противотуберкулезный диспансер №5, ознакомились с условиями и управлением медицинских учреждений, а также на местах ознакомились с организацией лечения и обслуживания пациентов.

Придав важность необходимости обмена опытом, стороны выразили готовность сделать взаимные визиты более частыми.