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В рамках Дней Еревана в Санкт-Петербурге обсуждено сотрудничество в сфере образования


В рамках сотрудничества между Ереваном и Санкт-Петербургом в сфере образования также ведется активное сотрудничество. В рамках программы «Дни Еревана в Санкт-Петербурге» ответственны лица сферы образования двух городов обсудили ход реализации совместных программ.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, придав важность установленному сотрудничеству между школами Еревана и Санкт-Петербурга, начальник управления общего образования аппарата мэрии Еревана Анна Степанян отметила, что к этому списку присоединились также ереванская основная школа №181 и школа №489 Санкт-Петербурга. Согласно подписанному соглашению о сотрудничестве между школами будет установлено тесное сотрудничество и осуществлен обмен опытом. 
Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева в свою очередь отметила, что в рамках установленного между двумя городами эффективного сотрудничества реализовываются многочисленны программы по обмену опытом учителей, организации он-лайн занятий для школьников, а также по обновлению библиотечного фонда школ. Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие.
Члены ереванской делегации вместе с петербургскими коллегами посетили ряд образовательных учреждений северной столицы РФ.

 



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