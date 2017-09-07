Джордж Клуни отговорил свою жену от поездки в Азербайджан

Голливудский актер Джордж Клуни отговорил свою жену Амаль от поездки в Азербайджан, чтобы не подвергать ее опасности.

“Амаль была на Мальдивах, где добивалась освобождения из тюрьмы экс-президента Мохаммеда Нашеда. Когда она покинула Мальдивы, то хотела поехать в Азербайджан, где у нее был еще один клиент, находившийся в тюрьме. Я вынужден был пойти на сделку со своей женой, чтобы отговорить ее от поездки в Азербайджан: я не еду в Южный Судан, а она в Азербайджан”, — как сообщает Арменпресс, рассказал актер американскому изданию The Hollywood Reporter.

По его словам, они с Амаль договорились, что не позволят работе ставить их в рискованные ситуации.

Жена актера Амаль Клуни защищала интересы азербайджанской журналистки Хадиджи Исмаиловой, осужденной в Баку к 8 годам лишения свободы за расследование против семьи Гейдара Алиева. В начале года она была выпущена на свободу.

Амаль Клуни также известна тем, что представляла интересы Армении в Европейском суде по правам человека. Она вела дело против турецкого политика Догу Перенчика, который открыто отрицал факт Геноцида армян.