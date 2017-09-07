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«Транспаренси Интернэшнл» призывает наказать политиков и структуры, вовлеченные в азербайджанский коррупционный скандал


Международная антикоррупционная организация «Транспаренси Интернэшнл» призывает расследовать действия тех политиков, банков и бизнесов, которые помогли отмыть деньги Азербайджана по всей Европе, чтобы виновные были наказаны. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе армянского офиса «Transparency International».

Организация по борьбе с коррупцией начнет национальные и международные информационно-пропагандистские кампании, направленные на укрепление практики борьбы с отмыванием денег, выявление индивидуальных правонарушений и привлечение международных организаций, в том числе Совета Европы, к расследованию утверждений о ненадлежащем поведении и принятии корректирующих мер.

Призыв организации состоялся после скандальных статей, изданных в ряде европейских СМИ о коррупционных действиях Азербайджана.



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