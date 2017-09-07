Генрих Мхитарян и Виктория Лопырева были замечены в ресторане Москвы

Полузащитник сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева были замечены в рестораны в Москве.

Как сообщает Арменпресс, в распространенном в интернете видео видно, как Мхитарян и Лопырева вместе гуляют по улицам Москвы, потом поужинали в ресторане.

Они также встречались летом в Армении. В интернете появились их фото в Агарцине и на Площади Республики в Ереване.