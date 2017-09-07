Румынская пресса откликнулась на статьи об отмывании денег по делу Сафарова

Появившиеся в венгерской прессе публикации об азербайджанских «грязных деньгах» получают большой отклик в румынских СМИ. Как сообщает Арменпресс, на сайте hotnews.ro появилась статья, в которой говорится, что наконец-то снова пресса начала с новой позиции заниматься делом Сафарова.

«Венгерская пресса снова занята сроком Сафарова (Рамиль Сафаров – азербайджанский военнослужащий, который в 2004 году в Будапеште зарубил топором спящего армянского офицера) и азербайджанскими деньгами, перечисленными на счета близких Орбану (действующий премьер-министр Венгрии с 2010 года – ред.) людей. Стоящие близко к правительству Орбана получили от Азербайджана 7 млн долларов в тот год, когда убийца Сафаров был экстрадирован в Баку, где и был сразу помолован», - говорится в статье.

В ней представлены подробности механизма, как были переданы деньги из Баку.

Подробности этого преступного сговора можете прочитать здесь.

19 февраля 2004 года азербайджанский преступник, офицер Рамиль Сафаров зарубил топором спящего армянского офицера ВС Армении Гургена Маргаряна. После длительного процесса суд Венгрии осудил убийцу на пожизненное заключение без права на помилование в течение первых 30 лет. Венгерский суд не раз заявлял о невозможности экстрадиции Сафарова, но 31 августа 2012г. преступник был экстрадирован в Азербайджан и помилован президентом страны Ильхамом Алиевым. Более того, ему присвоили звание майора, предоставили квартиру, выплатили зарплату за годы его заключения и героизировали.

Армения прервала дипломатические отношения и все официальные контакты с Венгрией.