Прокуратура Болгарии начала расследование в связи с коррупционным скандалом с участием Азербайджана

В Софии открыто следствие в отношении представителя Болгарии в Европейском банке реконструкции и развития Калина Митрева. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на международные СМИ, поводом к этому послужила публикация Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о подкупе Азербайджаном европейских чиновников. Калин Митрев является супругом Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой.

Как объявила 7 сентября прокуратура Софии, Калин Митрев подозревается в отмывании денег и сокрытии доходов. «После публикации, в которой говорится о выплатах азербайджанскими компаниями на счета Калина Митрева, следствие будет выяснять, имело ли место отмывание денежных средств и уход от уплаты налогов», – говорится в коммюнике болгарской прокуратуры.

Согласно публикации, Калин Митрев получил 425 тысяч евро от азербайджанского предприятия Avuar Co. 65-летний представитель Болгарии в Европейском банке реконструкции и развития Калин Митрев был назначен на свой пост в 2014 году. Ранее он занимал ту же должность в 1996-97 и 2002-2009 годах. Он является супругом Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой.

5 сентября OCCRP опубликовал в ряде европейских газет результаты расследования, согласно которым власти Азербайджана потратили 2,5 миллиарда евро на подкуп различных европейских чиновников. После этой публикации Парламентская ассамблея Совета Европы назначила трех экспертов, которые должны проверить факты, указанные журналистами.