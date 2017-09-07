Председатель Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян направил приветственное послание участникам первого московского армянского политологического форума "Армения: взгляд в будущее".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в послании говорится:

«Уважаемые коллеги,

Сердечно приветствую участников и гостей первого армянского политологического форума "Армения: взгляд в будущее", проходящего в Москве.

Российская Федерация вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Францией и США – играет важную роль в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта и решении вопросов безопасности и мира в нашем регионе. Следовательно, инициатива по обсуждению проблем безопасности, их всестороннее рассмотрение и научные рекомендации весьма актуальны.

Несколько дней назад, 2-го сентября, мы в Арцахе отметили 26-ю годовщину провозглашения нашей Республики. 21-го сентября исполнится также 26-я годовщина провозглашения Республики Армения. Шаги двух армянских республик по укреплению независимой государственности и суверенитета, будучи параллельными, были и продолжают оставаться в одной плоскости – всеармянской.

Надеюсь, что подобный представительный состав участников форума позволит провести глубокое и профессиональное рассмотрение вынесенных в повестку вопросов и станет востребованной научной площадкой и в последующем.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, мира и благополучия».