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Председатель НС НКР направил приветственное послание участникам московского армянского политологического форума "Армения: взгляд в будущее"


Председатель Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян направил приветственное послание участникам первого московского армянского политологического форума "Армения: взгляд в будущее".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в послании говорится:

«Уважаемые коллеги,

Сердечно приветствую участников и гостей первого армянского политологического форума "Армения: взгляд в будущее", проходящего в Москве.

Российская Федерация вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Францией и США – играет важную роль в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта и решении вопросов безопасности и мира в нашем регионе. Следовательно, инициатива по обсуждению проблем безопасности, их всестороннее рассмотрение и научные рекомендации весьма актуальны.

Несколько дней назад, 2-го сентября, мы в Арцахе отметили 26-ю годовщину провозглашения нашей Республики. 21-го сентября исполнится также 26-я годовщина  провозглашения Республики Армения. Шаги двух армянских республик по укреплению независимой государственности и суверенитета, будучи параллельными, были и продолжают оставаться в одной плоскости –  всеармянской.

Надеюсь, что подобный представительный состав участников форума позволит провести глубокое и профессиональное  рассмотрение вынесенных в повестку вопросов и станет востребованной научной площадкой и в последующем.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, мира и благополучия».



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