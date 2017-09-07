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Италия защитила статус мирового лидера по производству вина


Италия остается мировым лидером по производству вина, несмотря на то, что урожай винограда сократился в текущем году на четверть. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в четверг на сайте Итальянского союза виноделия (UIV, Unione italiana vini).

Согласно распространенным данным, Италия защитила статус мирового лидера по производству вина. Так, на родине всемирно известных Кьянти и Просекко будет произведено в этом году 40 млн гектолитров вина, в то время как главные ее конкуренты - Испания и Франция заметно отстают по этому показателю (38,4 и 37,2 млн гектолитров соответственно). И это несмотря на то, что итальянские виноделы столкнулись в этом году с серьезными трудностями, вызванными в первую очередь аномально жарким летом и засухой. Из-за рекордно высоких температур урожай винограда сократился по сравнению с прошлым годом на 26,1%.

"Сокращение урожая заставляет нас работать с особым рвением, чтобы увеличить объемы продукции и экспорта", - отмечает президент UIV Эрнесто Аббона.

Италия уже на протяжении трех лет остается мировым лидером по производству вина, обгоняя двух исторических конкурентов. Последний раз пальма первенства покидала Апеннины в 2014 году, когда больше всех вина произвела Франция.

Согласно данным Международной организации по виноградарству и виноделию, в прошлом году производство вина в Италии составило 48,8 млн гектолитров. На втором месте оказалась Франция - 41,9 млн гектолитров, а третье место заняла Испания - 37,8 млн гектолитров.



 



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