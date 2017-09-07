Си Цзиньпин и Меркель обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону проблему Корейского полуострова, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудил двусторонние отношения и проблему Корейского полуострова", — сообщает телеканал.

"Китайская сторона твёрдо придерживается цели денуклеаризации Корейского полуострова, решительно выступает за защиту международного режима нераспространения и обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что реальность свидетельствует о том, что проблема Корейского полуострова может быть решена только посредством диалога и консультаций, что требует усилий международного сообщества.

Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за решение ядерной проблемы Корейского полуострова политико-дипломатическими методами и призывает все стороны вернуться на путь переговоров.

Меркель выразила готовность Берлина усилить контакты с Пекином и как можно скорее найти решение проблемы Корейского полуострова.