Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с китайской шахматисткой Хоу Ифань

На проходящем в Тбилиси Кубке мира по шахматам сегодня состоялись первые партии 1/32 финала. Армянский гроссмейстер Левон Аронян черными сыграл вничью с китайской шахматисткой Хоу Ифань.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, представляющий США Самуэль Севян белыми завершил вничью партию с китайским гроссмейстером Ванг Хао.

Завтра будут сыграны ответные партии 1/32 финала.