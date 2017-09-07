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Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с китайской шахматисткой Хоу Ифань


На проходящем в Тбилиси Кубке мира по шахматам сегодня состоялись первые  партии 1/32 финала. Армянский гроссмейстер Левон Аронян черными сыграл вничью с китайской шахматисткой Хоу Ифань.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, представляющий США Самуэль Севян белыми завершил вничью партию с китайским гроссмейстером Ванг Хао.

Завтра будут сыграны ответные партии 1/32 финала.



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