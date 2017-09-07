Обсуждены вопросы развития сфер туризма Еревана и Санкт-Петербурга

В рамках программы «Дни Еревана в Санкт-Петербурге», состоялась встреча-обсуждение по вопросам развития сфер туризма Еревана и Санкт-Петербурга. В обсуждении приняли участие помощник мэра Еревана, координатор сферы туризма Мария Барагамян, начальник отдела туризма аппарата мэрии Еревана Геворг Орбелян и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в обсуждении, проведенном в формате круглого стола, помимо приглашенных представителей музеев, туристических компаний и печатных и электронных туристических изданий, приняли также участие представители ереванских туристических компаний «Травелон», «Армения Травел+М» и «Юнайтед Травел».

«Мэр Еревана в последние годы обращает большое внимание развитию сферы туризма Еревана, и с этой точки зрения, мы придаем важность расширению сотрудничества с городами-партнерами и городами-побратимами Еревана. Будучи лидером среди городов РФ в сфере туризма, Санкт-Петербург предоставляет широкие возможности сотрудничества для Еревана.

За последние три года в результате тесного сотрудничества с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга разработана эффективная рабочая программа, в рамках которой между двумя городами был осуществлен обмен социальной рекламой, организованы взаимные визиты. Однако мы не довольствуемся этим и ставим перед собой новые задачи и цели. В частности, настало время, чтобы информационные туристические центры двух городов начали активное сотрудничество», - отметила Мария Барагамян.

В ходе встречи Геворг Орбелян представил туристический потенциал Еревана и пригласил участников круглого стола в следующем году приехать в Ереван и принять участие в мероприятиях приуроченных 2800-летию столицы Армении.

«Ереван сегодня предстаем в новом виде, с современным туристическим результатом, быстро развивающимися инфраструктурами, туристическими фестивалями. Пользуясь случаем, хочу пригласить наших партнеров из Санкт-Петербурга в следующем году приехать в Ереван и стать участником мероприятий, посвященных 2800-летию нашего любимого города», - отметил Геворг Орбелян.

Прибывшие из Еревана туроператоры в свою очередь представили российским компаниям по выездному туризму привлекательность Армении и предлагаемые туристические пакеты.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев в свою очередь придав особую важность расширению программ, направленных на развитие туризма двух городов подчеркнул, что в скором времени появятся новые инициативы.

«В сфере туризма Армении, в частности Еревана, имеются широкие перспективы взаимодействия. Очень важно, что на сегодняшний день между двумя городами есть тесное взаимовыгодное сотрудничество. Мы также заинтересованы в организации прямых авиарейсов, и открытии офиса в Ереване, представляющего Санкт-Петербург», - отметил Андрей Мушкарев.

В рамках встречи-обсуждения была также намечена Рабочая программа на 2017-2019гг. между отделом туризма мэрии Еревана и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.