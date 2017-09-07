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Боевые расчеты ПРО ВС Армении превосходно выполнили стрелковые задания в рамках учений «Боевое Содружество-2017»


Две боевые бригады зенитно-ракетной системы С-300 противовоздушной обороны ВС Армении в рамках военных учений «Боевое Содружество-2017» на полигоне Ашулук РФ выполнили два стрелковых задания. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, одной из целей была баллистическая ракета, второй – другой боевой летательный аппарат. Армянские боевые расчеты выполнили оба задания на отлично, поразив цели первыми ракетами.

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