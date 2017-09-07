Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-09-17

ЕРЕВАН, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 сентября, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 478.25 драм. Курс евро вырос на 2.19 драмa и составил 572.99 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.38 драм. Курс британского фунта вырос на 2.14 драмa и составил 625.17 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 20535.97 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 274.93 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 15468.67 драм.