Азиатские индексы - 07-09-17

ТОКИО, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.20% и составил 19396.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.39% и составил 1598.24 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.59% и составил 3365.50 пункта, а HANG SENG снизился на 0.33% и составил 27522.92 пункта.