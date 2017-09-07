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Археологи нашли в долине реки Иордан сосуд возрастом более 7 тыс. лет


Команда исследователей из Израиля и Германии обнаружили в долине реки Иордан уникальный глиняный сосуд, возраст которого может составлять более 7,2 тысяч лет, сообщает Jerusalem Post. Предполагается, что сосуд использовали для хранения пищи.

Находка была сделана на археологическом участке Тель-Цафа во время раскопок под руководством профессора Дэнни Розенберга из Института археологии им. Цинмана в Хайфском университете и доктора Флориана Климши из Германского археологического института Берлина.

 

 



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