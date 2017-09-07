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Вышел первый сингл Джорджа Майкла после его смерти


В сети появилась первая посмертная композиция британского певца Джорджа Майкла. Трек опубликован на YouTube-канале georgemichaelVEVO в четверг, 7 сентября. Песня называется Fantasy, она стала переработкой одноименной композиции 1990 года. В записи принял участие американский музыкант из группы Chic Найл Роджерс. Сингл войдет в альбом Listen without Prejudice/MTV Unplugged, релиз которого состоится 20 октября. Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет.

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