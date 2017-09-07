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Температура воздуха понизится на 3-4 градуса, а затем повысится на столько же


С 8-12 сентября на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на территории Республики с 8-12 сентября ожидается погода без осадков. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. 8-го сентября температура воздуха понизится на 3-4 градуса, с 9-10 повысится на столько же.

В городе Ереван ожидается погода без осадков.



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