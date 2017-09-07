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СМИ: король Саудовской Аравии может передать власть сыну в ближайшие недели


Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд может передать власть своему сыну наследному принцу Мухаммаду ибн Салман Аль Сауду в ближайшие недели, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, американская исследовательская компания Eurasia Group заявила, что передача власти может состояться в ближайшие недели, чтобы "предотвратить несогласие со стороны других членов правящей семьи".

"Мы думаем, что король Салман приступит к продвижению своего сына на его место в следующие несколько недель (если не в ближайшее время), чтобы не позволить соперникам Мухаммада ибн Салмана поставить под вопрос план передачи (власти — ред.)", — приводит телеканал слова главы практического отдела Eurasia Group по Ближнему Востоку и Северной Африке Айхама Камеля.

В то же время телеканал отмечает, что, по данным некоторых аналитиков, внутренняя борьба за власть в Саудовской Аравии уже идет.

 

 



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